Calcio Eccellenza | Cordoni nuovo allenatore del San Giuliano

San Giuliano si prepara a scrivere una nuova entusiasmante stagione di calcio di eccellenza: il club ha affidato la guida tecnica a mister Francesco Cordoni, un allenatore con alle spalle esperienze di rilievo e una passione contagiosa. Dopo aver collaborato con grandi nomi del calcio dilettantistico, Cordoni si appresta a condurre il San Giuliano Fc verso nuovi traguardi, portando entusiasmo e competenza tra le fila della squadra. La sua sfida è appena iniziata!

San Giuliano 21 giugno 2025 – Il nuovo allenatore del San Giuliano Fc è mister Francesco Cordoni. La società nerazzurra, neopromossa in Eccellenza, ha deciso di affidare a lui l’incarico di guidare la squadra nel massimo campionato regionale dilettanti. Cordoni vanta trascorsi con il Pisa Calcio e come secondo al Real Forte Querceta serie D. Dopo due anni di intenso e professionale lavoro al fianco di Mister Lorenzo Roventini, sarà lui a condurre la Prima Squadra per il prossimo campionato 202526. Il San Giuliano FC tramite il Direttore Sportivo Andrea Luperini, ha ringraziato di cuore il tecnico Lorenzo Roventini per il lavoro svolto in questi due anni fantastici con due promozioni consecutive e per il quale c’è profonda stima e vera amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it