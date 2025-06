Calcio Eccellenza alla Sampierana ecco il trequartista Alessandro Carlini | Mi ispiro a Dybala

La Sampierana si rinforza con il talento di Alessandro Carlini, il giovane trequartista nato a San Mauro Pascoli nel 2003, che si ispira a Dybala per la sua visione di gioco e tecnica raffinata. Con un passato nel settore giovanile del Cesena e un breve periodo alla Spal, Carlini promette scintille nella categoria Eccellenza. La sua intraprendenza e creativitĂ saranno determinanti per far sognare i tifosi e portare nuova linfa alla squadra.

La Sampierana ha ingaggiato il centrocampista offensivo Alessandro Carlini, 1,73 di altezza, classe 2003, nativo di San Mauro Pascoli. Carlini è cresciuto nel settore giovanile del Cesena dove, dopo una parentesi alla Spal, è poi rientrato arrivando fino alla Primavera guidata da Giovanni.

