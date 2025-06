calcio campionati regionali giovanili il panorama dei team ravennati

Il calcio giovanile a Ravenna si conferma un vivace laboratorio di talento e passione, con team pronti a sfidarsi nei campionati regionali. Il comitato emiliano-romagnolo della Lnd e della Figc ha annunciato le qualifiche ufficiali, delineando un panorama ricco di competizione e promesse. Anche quest’anno, le formazioni più forti si contenderanno il titolo, alimentando l’entusiasmo di una comunità appassionata e desiderosa di scoprire le future stelle del calcio italiano.

Il comitato emiliano-romagnolo della Lnd e della Figc ha reso note le squadre che hanno diritto a partecipare ai rispettivi campionati regionali giovanili. Fermo restando la vicenda Ravenna che, se promossa in serie C, giocherebbe nei campionati pro. Non nell’Under19, visto che la Juniores del Ravenna, in quanto formazione di serie D, partecipa al campionato nazionale e non al regionale. Anche quest’anno le formazioni migliori saranno comprese tra le 42 che daranno vita ai 3 gironi da 14 del Regionale Elite cui parteciperanno anche le ravennati Classe, Faenza e Sanpaimola. Mentre tra le 70 dei 5 gironi del campionato Regionale, ci saranno Lugo 1982, Mezzano (promosso dall’Interprovinciale), Russi, San Pietro in Vincoli (retrocesso), Virtus Faenza e, quasi certamente, la Vis Faenza tra le migliori nella lista delle ripescabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net