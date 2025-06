Calcio a 5 il ds del Futsal Cesena Castellani si racconta | Vogliamo potenziare il settore giovanile

Il ds del Futsal Cesena Castellani si racconta: un anno ricco di sfide e innovazioni, in cui il club ha puntato forte sul settore giovanile con la nascita della Futsal Cesena Academy e nuove collaborazioni. La stagione 2024/25 rappresenta un punto di svolta, non solo per la prima squadra in Serie A2 Élite, ma anche per il futuro dei giovani talenti bianconeri. Il nostro obiettivo è ambizioso: potenziare e consolidare la crescita del settore giovanile, perché il vero successo nasce dalle fondamenta.

La stagione 202425 è stata una delle più importanti a livello societario della Futsal Cesena. Non tanto per il raggiungimento della salvezza conquistata in Serie A2 Élite dalla prima squadra, quanto per tutto ciò che è stato introdotto nel mondo bianconero. Futsal Cesena Academy, collaborazione.

