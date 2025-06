Calcio a 5 i tornei dell’estate

L’estate è sinonimo di sport e divertimento, e il calcio a 5 non fa eccezione! La quarta edizione della Longa 5 Cup, organizzata con il supporto del Csi, ha attirato appassionati e talenti locali a Longastrino, creando un’atmosfera di entusiasmo e solidarietà tra i partecipanti. Una competizione che ha visto emergere giovani promesse e grandi emozioni, culminate nella vittoria degli energici ragazzi dell’Ac Fdala, guidati dal capocannoniere Mirko. La passione per il calcio continua a infiammare la Bassa Romagna!

Si è conclusa con una grande partecipazione popolare la quarta edizione della Longa 5 Cup, il torneo di calcio a 5, organizzato in collaborazione con il Csi, che si svolge nel mese di giugno a Longastrino e che vede coinvolti i migliori talenti del calcio locale, in particolare della zona che si trova tra il comune di Argenta e la Bassa Romagna. A trionfare sono stati i ragazzi dell' Ac Fdala, guidati dal capocannoniere della competizione, Mirko Cianciulli, che con una tripletta in finale ha raggiunto quota 27 gol in 6 partite e ha così permesso ai suoi di imporsi con un rotondo 5-2 su Albania, l'altra squadra finalista, che ha mostrato grande sportività e un pubblico incredibile.

