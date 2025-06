Calcio a 5 | arriva gara -2 delle finali Meta Catania per confermarsi Napoli per riaprire la serie

Il calcio a 5 infiamma le finali scudetto 2024-2025, con Meta Catania e Napoli pronte a sfidarsi sul campo per il titolo italiano. Dopo la vittoria esterna dei siciliani in gara -1, tutto si giocherà il 27 giugno nel prossimo appuntamento decisivo: una vittoria del Napoli riaprirebbe i giochi, mentre un successo della Meta Catania consoliderebbe la loro supremazia. Il tensione è alle stelle: chi conquisterà il tricolore?

Le finali scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 stanno vivendo il loro apice in questa coda del mese di giugno che mette in palio il titolo tricolore del futsal nostrano. Dopo gara -1, vinta 0-2 in trasferta da una perentoria Meta Catania sul campo del Napoli, la situazione è chiara, verso gara -2, in programma il prossimo 27 giugno: se i siciliani vinceranno fra le mura amiche si riconfermeranno sul trono nazionale, se invece a spuntarla dovessero essere i partenopei tutto si rimetterebbe in gioco con la "bella". Gara -3, in programma eventualmente, il 29 giugno. Napoli dovrĂ trovare il modo di fare gol, perchĂ© la fase difensiva degli etnei è stata incredibile, tanto da lasciare a bocca asciutta i rivali.

