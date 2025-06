Calci | avviati i lavori di riqualificazione del convento di Sant' Agostino a Nicosia

calci, è una giornata che segna un importante passo avanti per la valorizzazione culturale e storica della nostra regione. Con l'avvio dei lavori di riqualificazione del Convento di Sant’Agostino a Nicosia, si apre un nuovo capitolo di rinascita e recupero del patrimonio architettonico. Questo intervento rappresenta un impegno concreto per preservare la nostra identità e offrire future opportunità di crescita e cultura.

