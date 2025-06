Cagnolino precipita in un tombino aperto e viene risucchiato dall’impianto fognario | Il padrone era sconvolto lo chiamava disperato Poteva succedere a un bambino

Un terribile incidente scuote la comunità di Trezzano sul Naviglio: un cagnolino, vittima di un tombino aperto e di un’impropria manutenzione, è stato tragicamente risucchiato nell’impianto fognario. Il padrone, sconvolto e disperato, ha assistito impotente alla scena, pensando a quanto possa essere simile a ciò che provano i genitori di un bambino in situazioni di emergenza. Questo drammatico episodio ci ricorda l’importanza della sicurezza e della manutenzione delle infrastrutture pubbliche.

Un cagnolino è rimasto vittima di un mancato intervento di manutenzione. Sabato 21 giugno, infatti, nel comune di Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland milanese, un cane di piccola taglia si è allontanato dal padrone ed è caduto in un tombino aperto. Nonostante l’intervento repentino dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che per ore hanno tentato il salvataggio, per l’animale non c’è stato nulla da fare. Il cane è stato risucchiato nell’impianto fognario e trascinato verso il depuratore. I testimoni hanno raccontato scene strazianti. “Il padrone del cane era sconvolto, ha iniziato ad aprire tutti i tombini e a chiamare il suo cagnetto, nella speranza di trovarlo incastrato da qualche parte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cagnolino precipita in un tombino aperto e viene risucchiato dall’impianto fognario: “Il padrone era sconvolto, lo chiamava disperato. Poteva succedere a un bambino”

