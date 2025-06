Cagliari Sassuolo e Cremonese Il mercato e le strategie estive

Il mercato estivo si infiamma tra strategie e operazioni sorprendenti, con Cagliari, Sassuolo e Cremonese protagonisti. Oltre al Pisa, anche il Cagliari si prepara a una campagna di rafforzamento cruciale, coinvolto in affari con il Napoli e deciso a risolvere le questioni dei prestiti per affrontare la prossima stagione. Gli isolani sono pronti a mettere sul piatto circa 8 milioni di euro; ma quali altre mosse delineeranno il futuro di queste contendenti alla salvezza?

Non c'è soltanto il Pisa: anche un'altra formazione che verosimilmente nella prossima stagione sarĂ impegnata nella corsa per il raggiungimento dell'obiettivo della salvezza è coinvolta in un giro di affari con il Napoli. Si tratta del Cagliari, che in queste ore sta decidendo il da farsi sui riscatti dei prestiti degli elementi avuti tra le proprie file nel campionato 2024-2025. Gli isolani con tutta probabilitĂ sborseranno 8 milioni di euro per acquisire il cartellino del portiere Elia Caprile: l'intento della societĂ guidata dal presidente Giulini è di fare cassa, rivendendo l'estremo difensore a un prezzo maggiore subito dopo averlo riscattato dal Napoli.

