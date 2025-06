Cadute e scontri nuovi incidenti in città Da inizio anni sono 800

Da inizio anno, Verona ha registrato oltre 800 incidenti, segnando un aumento rispetto al 2024. Sebbene nessuna vittima sia stata segnalata, il crescente numero di scontri solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per ridurre questi eventi e tutelare la vita di tutti gli utenti della strada. La prevenzione rimane la nostra arma più efficace contro le tragedie imminenti.

Con gli incidenti rilevati nelle scorse ore, il contatore dei sinistri della polizia locale di Verona ha raggiunto quota 800 da inizio anno. Rispetto al 2024, gli incidenti stradali in città sono dunque in aumento. Tuttavia, non è stata registrata nessuna vittima sulle strade, dato.

