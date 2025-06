Caduta dopo malore morto il parroco di Cadelbosco Sopra

Una triste giornata scuote Cadelbosco Sopra, dove il parroco don Gianni Repetti ha perso la vita a causa di un malore improvviso durante una passeggiata in bicicletta. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una figura così amata e stimata. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ricordando il valore del suo impegno e della sua umanità . La sua memoria resterà sempre viva nei cuori di tutti.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 24 giugno 2025 - Non ce l’ha fatta don Gianni Repetti, 70 anni, parroco a Cadelbosco Sopra, colpito giovedì mattina da un malore mentre era in bici in centro nella frazione di Zurco. Era stato subito soccorso e portato in elicottero al Maggiore di Parma, dove in questi giorni la situazione è rimasta critica, con fasi di peggioramento delle condizioni generali. Nel primo pomeriggio il decesso. Originario della provincia di Genova, don Giovanni Repetti, detto don Gianni, era stato ordinato sacerdote a Borzano di Albinea, la sua parrocchia d’origine. Aveva svolto la missione anche alla Magliana a Roma, poi a Scandiano, parroco a Chiozza, amministratore a San Ruffino, Fellegara, poi parroco a Guastalla per le zone di Pieve, Baccanello e San Martino, fino al 2017 quando era stato trasferito a Cadelbosco Sopra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caduta dopo malore, morto il parroco di Cadelbosco Sopra

