Cade in moto grave un giovane di 21 anni

Un tragico incidente sulla statale 63 al Bocco di Casina ha coinvolto un giovane di 21 anni, finendo gravemente ferito dopo una caduta in moto. Mentre percorreva la strada in direzione Reggio, il centauro ha perso il controllo poco dopo l’uscita dalla galleria, schiantandosi a terra. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il suo destino resta appeso a un filo. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un miracolo.

Un motociclista di 21 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di domenica in un incidente stradale avvenuto sulla statale 63 al Bocco di Casina. Il giovane è caduto dalla moto. Procedeva, in sella al suo mezzo, dalla montagna in direzioneo Reggio. Il centauro, per cause d'accertare, si è schiantato a terra poco dopo l'uscita dalla galleria del Bocco, il primo tunnel situato sulla SS63 arrivando dalla città. "Il giovane – racconta un cittadino che si è fermato dopo l'incidente – è stato subito assistito da altri amici motociclisti. Erano tutti molto preoccupati per le sue condizioni".

