Cade in bici a la Consuma 63enne trasportato alle Scotte in codice 2

Un incidente sulla pittoresca strada di La Consuma ha visto un uomo di 63 anni cadere dalla bicicletta, coinvolgendo immediatamente le più rapide risposte di soccorso. Alle 12:41, il 118 della ASL Toscana Sud Est ha attivato un intervento tempestivo che ha mobilitato un’ambulanza, un elicottero e le forze dell’ordine. L’uomo, ferito ma stabile, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Le Scotte di Siena in codice 2, dove riceverà le cure necessarie.

È stato attivato alle ore 12:41 l'intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto a La Consuma, dove un uomo di 63 anni è caduto accidentalmente dalla bicicletta. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza India 4, l'elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell'ordine. L'uomo è stato trasportato in codice 2 all'ospedale Le Scotte di Siena.

