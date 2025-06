Cade dalla scala durante i lavori in giardino Pensionato portato con l’eliambulanza a Parma

Un incidente che ha scioccato la comunità di La Vecchia: un pensionato di 83 anni, mentre sistemava il giardino, è caduto dalla scala in legno, portato d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza. Momenti di grande paura e preoccupazione hanno avvolto la famiglia e i vicini, che sperano in un lieto fine. La vicenda ricorda quanto sia importante la prudenza anche nei gesti più semplici, mettendo in evidenza il valore della prevenzione e dell’attenzione.

Momenti di grande paura e apprensione ieri pomeriggio a La Vecchia per un uomo di 83 anni caduto da una scala in legno nel giardino della sua abitazione in via Carlo Alberto dalla Chiesa nella zona delle scuole elementari. E’ successo poco prima delle 16. Il pensionato si trovava all’esterno della sua casa per svolgere dei lavori. Era da poco rientrato a casa dopo aver partecipato a un funerale in parrocchia a La Vecchia. La moglie ha assistito all’infortunio domestico: ha poi lanciato l’allarme e sono arrivati alcuni vicini. E’ stato attivato il 118: l’83enne è stato poi prontamente assistito dai volontari di un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Casina, dal personale dell’automedica e pure dall’ elisoccorso atterrato nel vicino parcheggio situato in via Francesco Lolli sulla strada che conduce nella frazione vezzanese di Montalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade dalla scala durante i lavori in giardino. Pensionato portato con l’eliambulanza a Parma

In questa notizia si parla di: scala - lavori - giardino - pensionato

Scrive msn.com

