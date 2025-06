Cade dal cratere del vulcano e sopravvive Ma i soccorritori arrivano troppo tardi

Una tragica corsa contro il tempo sull’isola di Lombok: Juliana Marins, giovane turista brasiliana, sopravvive alla caduta di 600 metri nel cratere del vulcano Rinjani, ma i soccorritori arrivano troppo tardi. La sua determinazione e il desiderio di avventura si sono trasformati in un dramma che scuote l’intera comunità. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i limiti e l’importanza della tempestività nei soccorsi.

Roma, 24 giugno 2025 – E’ sopravvissuta alla caduta, ma quando i soccorritori l’hanno finalmente raggiunta nel dirupo, 600 metri più sotto, era già morta. E’ finita drammaticamente l’escursione di Juliana Marins sull’isola di Lombok, in Indonesia. La turista brasiliana, 26 anni, era precipitata quattro giorni fa mentre saliva sul vulcano Rinjani, 3.726 metri sul livello del mare, luogo sacro per gli induisti, collocato all’interno di un parco Unesco, tutelato per la sua conformazione geologica. Meta popolare per il trekking, il Rinjani è un vulcano attivo che attira migliaia di persone ogni anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cade dal cratere del vulcano e sopravvive. Ma i soccorritori arrivano troppo tardi

