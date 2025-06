Cade da una scala ragazzo di 21 anni portato in ospedale con Pegaso

Una giornata di paura a Barberino di Mugello, dove un ragazzo di 21 anni è precipitato da una scala di tre metri, riportando ferite gravi. L’intervento tempestivo dei soccorritori e l’elisoccorso Pegaso hanno fatto la differenza, garantendo un rapido trasporto in ospedale. La comunità si stringe al giovane e alla sua famiglia, sperando in un pieno recupero e auspicando che incidenti simili possano essere evitati in futuro.

Barberino di Mugello (Firenze), 24 giugno 2025 – Paura a Barberino di Mugello. Un ragazzo di 21 anni è caduto da una scala da un'altezza di circa tre metri, ferendosi in modo grave. È successo in via Monsignor Agresti poco prima delle 15 di martedì 24 giugno. Lanciato l'allarme al 112, i soccorritori si sono attivati subito. Vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato attivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato d'urgenza il giovane all'ospedale Careggi di Firenze. Il ragazzo, arrivato al nosocomio in codice rosso, ha riportato traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia e gli addetti della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll).

