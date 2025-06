Cade da una scala e batte la schiena operaio soccorso d' urgenza dai colleghi

Un incidente sul lavoro scuote la tranquilla giornata di Anfo: un operaio di 48 anni è caduto da una scala, riportando gravi traumi. Fortunatamente, i colleghi sono intervenuti prontamente, assicurandogli un soccorso d'emergenza tempestivo. La sicurezza sul cantiere diventa ora il principale obiettivo, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La prevenzione e l’attenzione costante sono fondamentali per evitare tragedie simili in futuro.

Un brutto infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno, ad Anfo, in un cantiere edile. Un operaio di 48 anni, di origine slava, è caduto da una scala mentre era intento a svolgere le sue mansioni. L'impatto al suolo è stato violento: l'uomo ha riportato traumi.

