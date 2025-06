Cactus Market ai Giardini Luzzati | il mercato del fatto a mano torna per l' edizione rainbow con I' m Market

Sabato 28 e domenica 29 giugno, i Giardini Luzzati si trasformano nel vibrante Cactus Market Rainbow, il mercato del fatto a mano dedicato all’artigianato, alle bancarelle, ai workshop e al relax. In occasione del mese del Pride, questo microcosmo di piccole realtà artigianali crea un’atmosfera inclusiva, colorata e ispirante, perfetta per scoprire creazioni uniche e sostenere il talento locale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte fatta a mano e della diversità culturale.

