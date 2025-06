Cacciatore precipita in un pendio soccorso e trasportato in ospedale

Un incidente drammatico ha scosso la tranquillità di via di Stabbiano, a Lucca, dove un cacciatore di circa 70 anni è precipitato da un'altezza di circa tre metri durante una battuta di caccia. L'evento, avvenuto alle prime luci del mattino, ha mobilitato prontamente i soccorsi, che si sono subito precipitati sul luogo per garantire le prime cure e il trasporto in ospedale. La vicenda mette in luce l'importanza della sicurezza durante attività all'aperto, ricordandoci di non sottovalutare mai i rischi.

Pisa, 25 giugno 2025 - Un incidente è avvenuto in via di Stabbiano, nell’omonima frazione del comune di Lucca, dove un uomo di circa 70 anni è caduto da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava a caccia insieme a un amico. L'allarme è scattato alle 9:11, quando è stata attivata la centrale operativa del 118. Sul posto è giunta in breve tempo un'ambulanza infermieristica della Misericordia di Camaiore, supportata anche da una squadra dei vigili del Fuoco, chiamata per facilitare il recupero dell'uomo in una zona di difficile accesso. Il cacciatore ha riportato un trauma al rachide, ma fortunatamente è rimasto cosciente e le sue condizioni non sono apparse critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cacciatore precipita in un pendio, soccorso e trasportato in ospedale

