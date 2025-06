Caccia al tesoro per adulti con degustazione | il mistero di Lucrezia Obizzi

Vieni a scoprire i segreti nascosti nel mistero di Lucrezia Obizzi, la leggenda che ha affascinato il Veneto secoli fa. Venerdì 18 luglio 2025 alle 21, partecipa alla nostra caccia al tesoro per adulti con degustazione, un’avventura coinvolgente tra enigmi e storia. Potresti svelare la verità dietro il fantasma della marchesa e rivelare i segreti di un caso di cronaca nera ancora avvolto nel mistero. Sei pronto a scoprire cosa si cela nel passato?

Venerdì 18 luglio 2025 alle 21. Cosa è accaduto a Lucrezia Obizzi? È vera la leggenda del suo fantasma? Il più famoso caso di cronaca nera del ‘600 veneto ha tanti sospettati e le vicende storiche non sono ancora chiare. Vuoi cercare di conoscere il caso della marchesa padovana in una “caccia al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Caccia al tesoro per adulti con degustazione: il mistero di Lucrezia Obizzi

