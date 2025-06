Busto Arsizio ringrazia per l’impegno | benemerenza al presidente della Liuc

Busto Arsizio si veste di gratitudine e festa: oggi la città celebra il suo santo patrono, San Giovanni Battista, con momenti di riconoscenza e devozione. La Giornata del Ringraziamento onora chi si è distinto per l’impegno civile, mentre la liturgia rafforza il legame spirituale con la comunità. Un giorno speciale per ringraziare e condividere valori che uniscono tutti i cittadini. E il momento di continuare a costruire insieme un futuro più solidale e prospero.

Oggi la città festeggia il suo santo patrono, San Giovanni Battista, a cui è dedicata la basilica secentesca. Come da tradizione, in occasione della Patronale, due sono i momenti significativi, quello civile, con la Giornata del Ringraziamento, per l’attribuzione della Civica Benemerenza e di altri riconoscimenti a cittadini e associazioni che si sono distinti nell’impegno per la comunità e quello religioso con la santa messa solenne in basilica. Il programma è completato da una serie di eventi che proseguono nei prossimi giorni. Questa mattina la Giornata del Ringraziamento che si svolgerà a partire dalle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it