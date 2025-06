Buon compleanno Renzo Arbore Nella Ottolenghi Lionel Messi…

Oggi celebriamo un giorno speciale: il compleanno di personaggi straordinari come Renzo Arbore, Lionel Messi e molti altri artisti, sportivi e protagonisti della cultura italiana. Un'occasione per ricordare le loro straordinarie carriere e il contributo unico che hanno dato al nostro mondo. Tanti auguri a tutti loro per un anno ricco di successi, felicità e ispirazione!

Buon compleanno Renzo Arbore, Nella Ottolenghi, Lionel Messi, Emilio Fede, Natalia Aspesi, Marisa Borroni, Giorgio Bogi, Gloria Christian, Lorenzo Pilat, Edoardo Vianello, Andrea Monorchio, Vittorio Storaro, Gabriele Cimadoro, Lorenzo del Boca, Massimo Bitonci, Vladimir Luxuria, Serenella Fucksia, Alessandra Moretti, Luca Angeletti, Francesco Bonifazi, Edoardo Frau, Yari Orrù, Gianni Munari, Chiara de Luca, Andrea Raggi, Francesca Dallapé, Arturo Lupoli, Anna de la Forest, Edoardo Cocchi, Roland Hofer. Oggi 24 giugno compiono gli anni: Nella Ottolenghi, programmista regista; Natalia Aspesi, giornalista, scrittrice; Giorgio Bogi, politico; Marisa Borroni, annunciatrice e conduttrice tv, attrice; Emilio Fede, giornalista, scrittore; Gloria Christian (Prestieri), cantante; Dolores Puthod, pittrice, scenografa; Renzo Arbore, dj, cantautore, conduttore radio e tv, musicista, clarinettista, attore, sceneggiatore, regista; Biagio Pelligra, attore, doppiatore; Lorenzo Pilat, cantante, compositore; Edoardo Vianello, cantautore; Angelo Micheletti, ingegnere; Andrea Monorchio, economista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Renzo Arbore, Nella Ottolenghi, Lionel Messi…

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

