Bullismo e Cyberbullismo nei rapporti tra ragazzi | giovedì verranno presentati i dati

Giovedì 26 giugno, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto nazionale di statistica svelerà i dati aggiornati sul bullismo e cyberbullismo tra i giovani, un fenomeno inquietante che, dal 2015, viene monitorato con attenzione crescente. Questa presentazione rappresenta un momento cruciale per comprendere meglio le dinamiche di un problema che, purtroppo, coinvolge sempre più adolescenti e richiede risposte concrete. La presentazione dei risultati arriva dopo che, ...

Giovedì 26 giugno, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto nazionale di statistica presenterà i dati sul bullismo e il cyberbullismo tra i giovani. Un fenomeno, quello al centro del report relativo all'anno 2023, che ormai da quasi un decennio è oggetto di specifica rilevazione e misurazione quantitativa e qualitativa e che, però, è stato messo in luce solo a partire dal 2015. La presentazione dei risultati arriva dopo che, lo scorso 4 giugno, è stato approvato il Decreto legislativo che impegna l'Istat a rafforzare la sua produzione statistica con la realizzazione di un'indagine biennale sul fenomeno, i cui risultati dovranno essere trasmessi con relazione al Parlamento entro il mese di dicembre dell'anno di rilevazione (la prima entro il 31?dicembre?2026). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bullismo e Cyberbullismo nei rapporti tra ragazzi: giovedì verranno presentati i dati

In questa notizia si parla di: bullismo - cyberbullismo - giovedì - dati

Bullismo e cyberbullismo: il MIM punta su dati ISTAT e numero 114 per un contrasto più rapido ed efficace - Il fenomeno del bullismo e cyberbullismo richiede un’attenzione immediata e dati affidabili. Per questo, il MIM si avvale di fonti cruciali come ISTAT e il numero di emergenza 114, potenziato con la geolocalizzazione.

Insieme contro il disagio giovanile: il 28 maggio la “Maratona bullismo” Il 28 maggio 2025, al Palazzo dell’Informazione di Roma, una lunga diretta streaming affronterà il bullismo e il disagio giovanile con dati aggiornati, interventi di esperti e campioni dello sp Vai su Facebook

BullyFace – Il volto del bullismo. Il 6 febbraio a Roma, il convegno di Udicon; Bullismo, Cyberbullismo e Legalità giovedì 6 giugno si chiude il secondo ciclo di incontri dell'Accademia della Genitorialità; Ordin@mente.