Bullismo e cyberbullismo | il MIM punta su dati ISTAT e numero 114 per un contrasto più rapido ed efficace

Il fenomeno del bullismo e cyberbullismo richiede un’attenzione immediata e dati affidabili. Per questo, il MIM si avvale di fonti cruciali come ISTAT e il numero di emergenza 114, potenziato con la geolocalizzazione. Questi strumenti permetteranno di avere un quadro aggiornato e preciso, fondamentale per contrastare efficacemente questi fenomeni. Con un’azione coordinata e basata su dati certi, sarà possibile intervenire prima e meglio, proteggendo i nostri giovani e il loro futuro.

Una fotografia aggiornata e attendibile dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sarà presto nelle mani del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). A fornirla saranno due canali complementari: ISTAT, incaricata di condurre rilevazioni periodiche almeno ogni due anni;. il servizio telefonico «Emergenza Infanzia 114», potenziato con la geolocalizzazione volontaria delle chiamate per garantire interventi più rapidi.. Il decreto legislativo attuativo. Le novità scaturiscono dal decreto legislativo appena approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, che concretizza la delega contenuta nell’art. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Bullismo e cyberbullismo: il MIM punta su dati ISTAT e numero 114 per un contrasto più rapido ed efficace

In questa notizia si parla di: bullismo - cyberbullismo - istat - punta

Decreto legislativo su bullismo e cyberbullismo: piano strategico da 1,5 milioni di euro. Numero di emergenza 114 dedicato, indagine biennale ISTAT. Cosa è previsto. TESTO - Il governo si appresta a varare un importante decreto legislativo per combattere il bullismo e il cyberbullismo, con un piano strategico da 15 milioni di euro e il numero di emergenza 114 dedicato.

BULLISMO - fenomeno molto attuale e preoccupante nel mondo dei giovani. Il PANATHLON INTERNATIONAL Club di Rovigo presenta ed organizza il SIMPOSIO su “IL BULLISMO NELLO SPORT - COS’E’ E COME SI AFFRONTA” il giorno 24 ottobre p.v. - Vai su Facebook

Il ragazzo dai pantaloni rosa: uno strumento per la lotta al bullismo; Non sono emergenza, le parole e i numeri del disagio giovanile; Bullismo e Cyberbullismo.

Nuove strategie contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane - Il decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri prevede l'uso di statistiche ISTAT e un sistema di geolocalizzazione per interventi rapidi. Come scrive italiaoggi.it

Bullismo e cyberbullismo: fenomeni connessi - consigliamo il volume “Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale” Bullismo e cyberbullismo sono tra le principali problematiche con le quali bambini e adolescenti si trovano a far fronte ... Riporta diritto.it