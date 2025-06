Buffy l’Ammazzavampiri | Sarah Michelle Gellar rivela nuovi dettagli sul reboot

Il ritorno di Buffy l’Ammazzavampiri sta facendo battere il cuore di ogni fan, e Sarah Michelle Gellar si prepara a sorprendere ancora una volta. Dopo anni di silenzio, l’attrice rivela dettagli esclusivi sul reboot e sulla collaborazione con la regista premio Oscar Chloé. Un nuovo capitolo che promette di riaccendere la passione per la cacciatrice più amata del piccolo schermo. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa entusiasmante rinascita!

Il reboot di Buffy l’Ammazzavampiri ha ricevuto un nuovo entusiasmanete aggiornamento da Sarah Michelle Gellar. La Gellar ha interpretato il personaggio principale per sette stagioni dal 1997 al 2003 e per anni ha affermato che la serie aveva fatto il suo corso e che lei aveva chiuso con quel ruolo. Tuttavia, ora tornerà per il reboot con la regista premio Oscar Chloé Zhao ( Nomadland ) alla regia dell’episodio pilota per Hulu e le showrunner Nora Zuckerman e Lila Zuckerman. La Gellar sarà però una guest star ricorrente e produttrice esecutiva, mentre Ryan Kiera Armstrong sarà la protagonista della serie nei panni della nuova ammazzavampiri, mentre non sono ancora stati annunciati altri membri del cast. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: gellar - reboot - buffy - ammazzavampiri

Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar sul reboot: "Buffy sarò io, torneranno anche i personaggi che sono morti" - Per i fan di Buffy - L'ammazzavampiri, l'attesa sta per finire: Sarah Michelle Gellar ha fatto il suo ritorno al Filming Italy Sardegna Festival, condividendo novità entusiasmanti sul reboot della serie.

Prima di girare il Reboot di Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar arrivera' in sala con il film Ready or Not: Here I Come e poi un film animato... ... Vincitrice di un Emmy Award per il ruolo di Kendall Hart nella soap opera La valle dei pini, è nota a livello Vai su Facebook

Sarah Michelle Gellar svela i primi dettagli sul reboot di Buffy l’ammazzavampiri; Buffy, Sarah Michelle Geller parla del sequel: Il mondo oggi ha bisogno della Cacciatrice!; Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar sul reboot: Buffy sarò io, torneranno anche i personaggi che sono morti.

Buffy - L'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar sul reboot: "Buffy sarò io, torneranno anche i personaggi che sono morti" - L'ammazzavampiri è arrivata al Filming Italy Sardegna Festival Sarah Michelle Gellar, che ha parlato a lungo del reboot della serie, dei personaggi che torneranno, del ... Si legge su msn.com

Cosa vedremo nel reboot di Buffy? Lo rivela Sarah Michelle Gellar: “Chi è morto tornerà in vita” - Buffy sta per tornare, ma dall’annuncio del reboot ormai di mesi fa, in tanti si sono chiesti cosa vedremo nella nuova interazione del franchise, ed ecco che arrivano le risposte. Secondo msn.com