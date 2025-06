Bufala dop il tour mondiale fa tappa a New York | 10 mila km percorsi in due mesi

Dopo aver attraversato l’oceano e percorso oltre diecimila chilometri, la Mozzarella di Bufala Campana Dop conquista anche New York, portando la sua autenticità nel cuore del continente americano. Il tour mondiale, che ha già fatto tappa in Giappone e altre mete, si arricchisce di una nuova importante sfida: il “Summer Fancy Food”, il più grande evento del settore agroalimentare negli Stati Uniti. La tradizione italiana non si ferma: il viaggio continua, svelando i tesori della nostra cultura gastronomica.

Oltre diecimila chilometri percorsi in due settimane da un capo all’altro del mondo. La Mozzarella di Bufala Campana Dop continua il suo tour di promozione internazionale e dal Giappone, dove il Consorzio di Tutela ha partecipato alla missione della Commissione Ue, approda al “Summer Fancy Food” di New York, la principale rassegna del settore agroalimentare di tutto il continente americano, in programma al Jacob Convention Center dal 29 giugno all’1 luglio. Il Consorzio avra’ una propria postazione (stand n. 2523) all’interno del Padiglione ufficiale dell’Italia e sara’ rappresentato ai massimi livelli, con in prima fila il presidente Domenico Raimondo e il direttore Pier Maria Saccani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: bufala - tour - newyork - percorsi

Mozzarella di Bufala Campana Dop, partito da Vienna e Ginevra il tour all’estero - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ha avviato una campagna di promozione in Europa partendo da Vienna e Ginevra.

Bufala dop, il tour mondiale fa tappa a New York: 10 mila km percorsi in due mesi.

Mozzarella Dop dal Giappone agli Usa: tour di promozione a New York, appello per scongiurare dazi - La Mozzarella di Bufala Campana Dop continua il suo tour di promozione internazionale e dal Giappone, dove ... Riporta ilmattino.it

Arriva il Bufala Village: Food, spettacoli e percorsi didattici - Grande attesa per l’esibizione de “La Maschera”, la band napoletana farà tappa con il loro tour “Sotto chi Tene Core” al Bufala Village venerdì alle ore 22:00. Scrive 2anews.it