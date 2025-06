Bruganelli conduttrice spunta il programma in tv | Ho registrato il pilota

Sonia Bruganelli si apre come mai prima d'ora, svelando un nuovo capitolo della sua carriera televisiva. Durante il podcast di Giulia Salemi, la conduttrice rivela di aver registrato il pilota di un programma tutto suo, diverso dal solito e ricco di sorprese. Un format innovativo che combina intrattenimento e tecnologia, dove l'intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave nel svelare passioni e storie personali. Preparatevi a scoprire un progetto che promette di rivoluzionare il modo di fare tv.

Sonia Bruganelli si racconta, senza filtri. E senza freni. Lo fa ai microfoni del podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio X moda", dove racconta di una puntata zero di un programma che la vede conduttrice. “Ho registrato una puntata pilota in cui faccio un'intervista che è un po' diversa dal solito, quindi un giochino nel dare un libro. Cioè, ‘qual è il tuo libro?' Per esempio, con l'intelligenza artificiale scopriamo qual è il tuo libro e invece magari tu ti senti rappresentata da un altro libro. Quindi mettiamo queste due realtà a confronto. Ho provato a farlo proprio perché il mondo della lettura a me piace tantissimo e mi appassiona”, racconta la Bruganelli, imprenditrice nel mondo dei media. 🔗 Leggi su Iltempo.it