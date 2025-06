Brindisi hashish nascosto in casa e in giardino | 18enne incastrato con mezzo chilo di droga

Un giovane di appena 18 anni di Brindisi è finito in manette con mezzo chilo di hashish, nascosto tra casa e giardino. La scoperta shock ha portato all’arresto di un presunto spacciatore che alimentava il mercato locale. Un episodio che sottolinea l’attenzione della polizia contro la diffusione di droga tra i giovani, e che ci invita a riflettere sui rischi legati a questa triste realtà quotidiana.

