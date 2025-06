Brescia finti agenti truffano gli anziani | Suo figlio è in pericolo servono soldi subito

A Brescia, gli anziani sono sotto attacco di finti agenti che, fingendosi in emergenza, cercano di ingannarli per rubare beni preziosi. In un crescente clima di allarme, molte persone hanno segnalato truffe che mettono a rischio la sicurezza delle fasce più fragili della comunità. È fondamentale essere vigili e informare i propri cari per proteggerli da questi criminali astuti e senza scrupoli. La prevenzione è la prima arma contro queste insidie.

Numerose segnalazioni di truffa ai danni di anziani a Brescia: criminali simulano emergenze per rubare beni di valore.

