Brembo, sinonimo di eccellenza e innovazione, si prepara a brillare come protagonista in F1 The Movie, il nuovo grande evento cinematografico prodotto da Apple Original Films. Dal cuore di Bergamo alle luci della ribalta mondiale, questa storica azienda, presente nel Motorsport dal 1975, porta la sua passione e tecnologia nel mondo del cinema, aggiungendo un tocco di adrenalina e stile. Preparati a scoprire come Brembo diventa una vera star sulla scena internazionale.

Bergamo. Brembo, presente nel mondo del Motorsport dal 1975, oggi fornisce sistemi frenanti a tutta la griglia del mondiale di Formula 1. Ora si aggiunge un undicesimo team, direttamente sul grande schermo: APXGP, il team immaginario al centro di F1 The Movie, prodotto da Apple Original Films, l’atteso evento cinematografico estivo diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, con protagonisti Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem. Come partner ufficiale del film, Brembo è stata scelta per progettare e fornire i sistemi frenanti per l’auto di F1 The Movie, presente sul maxi schermo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Brembo come una star: protagonista in “F1 The Movie”

