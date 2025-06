Brad Pitt voleva lasciare Hollywood | Poi David Fincher mi ha ridato fiducia con lo script di Seven

Brad Pitt, sull'orlo di abbandonare Hollywood, ha trovato una svolta grazie a David Fincher e al suo script di "Seven". All'inizio scettico, l'attore ha ritrovato la fiducia nel cinema proprio grazie a quel progetto. Se non fosse stato per quell'offerta, la carriera di Pitt avrebbe potuto prendere una piega diversa: un’ombra di dubbio e incertezza che solo il talento e le intuizioni di Fincher sono riusciti a dissipare, aprendo le porte a un nuovo capitolo di successo.

L'attore era inizialmente scettico sul copione del thriller del 1995, ma successivamente ha ritrovato la fiducia nel cinema Brad Pitt avrebbe potuto dire addio all'industria hollywoodiana se non fosse stato per l'offerta di lavoro arrivata da David Fincher. Durante una recente apparizione nel podcast "Armchair Expert" di Dax Shepard, Pitt ha dichiarato che "il momento più malsano" della sua vita è arrivato nell'estate del 1994, dopo una serie di esperienze negative nel mondo dei blockbuster. Confuso su cosa fare dopo nella sua carriera in ascesa ma non appagante, Pitt ha spiegato che aveva bisogno di un po' di tempo per "staccare la spina" da Hollywood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brad Pitt voleva lasciare Hollywood: "Poi David Fincher mi ha ridato fiducia con lo script di Seven"

