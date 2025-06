Brad Pitt ha smesso di bere dopo la rottura con Angelina Jolie | Avevo bisogno di ricominciare da capo

Brad Pitt ha deciso di voltare pagina e ricominciare da zero, abbandonando l’alcol dopo il doloroso divorzio da Angelina Jolie. Durante un ospitata nel podcast Armchair Expert, l’attore premio Oscar ha condiviso il suo percorso di rinascita, sottolineando l'importanza del sostegno degli Alcolisti Anonimi. La sua scelta rappresenta un messaggio di speranza e resilienza, dimostrando che anche nei momenti più bui è possibile trovare la forza di ricominciare.

L'attore premio Oscar ha confessato di aver detto addio all'alcol dopo la fine del matrimonio con la star di Tomb Raider e Maleficent. Brad Pitt ha partecipato come ospite al podcast Armchair Expert condotto da Dax Shepard, in cui entrambi hanno parlato del momento in cui si sono conosciuti, ad una riunione degli Alcolisti Anonimi. La star di F1 ha definito il programma degli AA una cosa incredibile e ha sottolineato come abbia deciso di iniziare questo percorso dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie. Brad Pitt ha detto addio all'alcol "Ho pensato fosse qualcosa di straordinario: uomini che condividevano le loro esperienze, le loro debolezze, gli errori, i desideri, le sofferenze, e anche tanto umorismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it