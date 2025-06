Brad Pitt e Tom Cruise l' abbraccio tra le star di Intervista col vampiro alla première di F1

Un abbraccio tra Brad Pitt e Tom Cruise sul red carpet londinese di F1 ha catturato l'attenzione, risvegliando ricordi e speculazioni. Dopo 30 anni da "Intervista col vampiro", questa reunion potrebbe essere il segnale di una rinascita professionale tra due icone del cinema. La loro stretta dimostra come l'amicizia possa superare il tempo e le sfide della carriera. Ma sarà davvero l'inizio di una nuova avventura? Solo il tempo lo dirà .

