Brad Pitt e Tom Cruise l’abbraccio dei due sex symbol a Londra fa impazzire i fan

Si è tenuta a Londra l’attesa anteprima del film F1, che ha visto protagonisti i celebri Brad Pitt e Tom Cruise. I due sex symbol, ridendo e scherzando come vecchi amici, hanno fatto impazzire i fan con la loro calorosa reunion, ricordando i tempi di Intervista col vampiro. Un momento di pura magia cinematografica che resterà nella memoria di tutti gli appassionati. La loro alchimia sul grande schermo continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Ridono e scherzano come due amici di lunga data, e tanto basta per mandare in visibilio i fan: Brad Pitt e Tom Cruise sono stati i protagonisti indiscussi dell’anteprima londinese del film F1, nuova pellicola del divo di Vento di passioni. Per i due attori, si è trattato di un’attesa reunion: entrambi avevano infatti recitato insieme, 31 anni fa, in Intervista col vampiro. Brad Pitt e Tom Cruise protagonisti a Londra. Si è tenuta a Londra l’anteprima europea di F1, nuova pellicolda diretta da Joseph Kosinski e interpretata da Brad Pitt. Ospite d’eccezione dell’evento, l’attore Tom Cruise, che con il regista statunitese ha già realizzato i film Oblivion e Top Gun: Maverick. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brad Pitt e Tom Cruise, l’abbraccio dei due sex symbol a Londra fa impazzire i fan

