Brad Pitt e Tom Cruise insieme dopo 30 anni | il red carpet è tutto loro

Dopo oltre tre decenni, il red carpet 232 ha visto riunirsi due icone del cinema: Brad Pitt e Tom Cruise. La première londinese di "F1" di Joseph Kosinski si è trasformata in un’occasione memorabile, esaltando la loro complicità e stile senza tempo. Pitt, con il suo look moderno, e Cruise, elegante come sempre, hanno dimostrato che il fascino e la charme non passano mai di moda. È stata una serata da ricordare, che ha lasciato tutti senza parole.

In occasione della première londinese del film F1 di Joseph Kosinski, Brad Pitt e Tom Cruise hanno catturato l’attenzione del pubblico per la loro grande complicità e la loro eleganza rilassata. Pitt ha optato per un completo doppiopetto color petrolio dallo stile moderno combinato con: camicia bianca con bottoni aperti, foulard di raso al collo e occhiali da sole con lenti arancioni. Cruise, invece, ha indossato un classico completo sartoriale e una camicia. La mise è stata completata da occhiali da sole modello aviator e scarpe stringate. In arrivo una nuova collaborazione tra i due divi a trent’anni di distanza dal film Intervista col vampiro? Chi lo sa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Brad Pitt e Tom Cruise insieme dopo 30 anni: il red carpet è tutto loro

