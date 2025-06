Bozza Nato Russia-UcrainaTrump frena

In un clima di tensione internazionale, Donald Trump sorprende con una frenata sulla dichiarazione del vertice NATO, lasciando intendere che le sue priorità sono altre. Tra incontri inaspettati e richieste di aiuto da Vladimir Putin, l'orizzonte geopolitico si fa ancora più incerto. La corsa verso una soluzione duratura si fa complessa, e il mondo aspetta di scoprire se questa pausa possa portare a un nuovo equilibrio.

17.00 Frenata di Donald Trump sulla dichiarazione finale del vertice Nato relativa alla"aggressione da parte della Russia" "Dovrò dargli un'occhiata" ha risposto ai reporter che sull'Air Force One gli hanno chiesto un parere. "Sapete,-ha precisato- Vladimir (Putin) mi ha chiamato.Mi ha chiesto:posso aiutarla con l'Iran?.Gli ho detto:'No, non ho bisogno di aiuto con l'Iran.Ho bisogno di aiuto con lei'.E spero che riusciremo a raggiungere un accordo con la Russia. E'un peccato che la settimana scorsa siano morti 6000-6500 soldati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: russia - nato - trump - bozza

