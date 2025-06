Boxe Galliate | Alessio Virton sul podio alla Coppa Italia 2025

Dopo un’emozionante battaglia, Alessio Virton della Boxe Galliate si è laureato sul podio alla Coppa Italia 2025, portando in alto il nome della sua città e della regione Piemonte. Il suo talento e determinazione lo hanno catapultato tra i protagonisti di questa prestigiosa competizione giovanile, confermando ancora una volta il suo promettente futuro nel pugilato. Alessio, ora, si prepara a conquistare nuove vittorie, alimentando l’ambizione di diventare campione nazionale.

Successo per il giovane atleta della Boxe Galliate Alessio Virton all'edizione 2025 della Coppa Italia giovanile, che si è svolta nel week end appena passato a Roseto degli Abruzzi. Tra i sette componenti della squadra regionale piemontese che si sono qualificati alla fase nazionale, Alessio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Boxe Galliate: Alessio Virton sul podio alla Coppa Italia 2025

