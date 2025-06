Boscoreale protesta contro la chiusura del cine-teatro Minerva

A Boscoreale, il cuore della comunità batte forte contro la minaccia di chiusura del Cine-Teatro Minerva. Dopo l’appello appassionato del direttore De Caro, cittadini e artisti si sono riuniti in un vivace flash mob in piazza Pace, dimostrando che questa storica venue è molto più di un semplice teatro: è un simbolo di cultura e identità locale. La lotta continua, e la voce di Boscoreale resiste... Continua a leggere.

A boscoreale la protesta per salvare il cine-teatro minerva: oltre cento persone in piazza pace - Oltre cento persone si sono radunate in piazza Pace a Boscoreale per un flash mob a difesa del cine- Riporta gaeta.it