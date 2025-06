Borse in rialzo prezzi petrolio giù

Le borse europee aprono con il segno più, grazie all'ottimismo suscitato dall'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Iran, che smorza le tensioni geopolitiche. Piazza Affari guida il rally con il Ftse Mib in rialzo del 1,58%, accompagnata da performance positive anche a Londra, Francoforte e Parigi. Intanto, lo spread Btp-Bund si riduce sotto i 100 punti, e il prezzo del petrolio tocca i minimi recenti. Un clima di fiducia che potrebbe continuare a influenzare i mercati nelle prossime sedute.

9.35 Le Borse europee aprono in deciso rialzo, sostenute dall'allentamento delle tensioni geopolitiche dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Iran da parte del presidente Trump. Piazza Affari parte con l'indice Ftse Mib a +1,58%. Londra +0,78%, Francoforte +1,81%, Parigi +1,58%. Lo spread Btp-Bund in avvio di seduta scende sotto quota 100,a 97 punti base. In forte calo il prezzo del petrolio. Sul Brent i future viaggiano a 68,26 dollari al barile (-4,5%), mentre sul Wti sono a 65,33 dollari (-4,64%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

