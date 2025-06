Borse | chiusure in forte rialzo

Le borse europee chiudono in forte rialzo, regalando un sorriso agli investitori. Piazza Affari brilla con l’indice Ftse Mib che sale dell’1,63%, mentre Londra e Parigi consolidano il miglioramento, alimentate dall’ottimismo sulla tregua internazionale. Una giornata che segna un passo positivo verso la stabilità e le opportunità di mercato. Le prospettive sono incoraggianti, e gli analisti prevedono nuovi stimoli per le prossime settimane, rendendo questa fase particolarmente interessante per gli operatori finanziari.

19.10 Giornata decisamente positiva per Piazza Affari e per le altre borse europee. Per la Borsa di Milano la seduta è stata ampiamente positiva con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,63% a 39.474 punti. Anche i mercati azionari del Vecchio Continente in rialzo con Francoforte in crescita di un punto e mezzo percentuale. Bene anche Madrid (+1,3%) e Parigi (+1,2%),con Amsterdam (+0.9%) e Londra (+0,3%) trainate dall'ottimismo per la tregua. Prezzi petrolio e gas giù. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

