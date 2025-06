Borsa | Tokyo apertura in rialzo +1,15%

La Borsa di Tokyo apre in forte rialzo, guidata dall'ottimismo che circonda una possibile interruzione temporanea delle ostilità in Medio Oriente, secondo quanto annunciato dal presidente americano Donald Trump. Il Nikkei si posiziona a quota 38.794,73, con un aumento dell’1,15% e un guadagno di 440 punti. Sul fronte valutario, lo yen si mantiene debole, ai minimi in un anno sul dollaro, aprendo nuove prospettive per gli investitori.

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, sostenuta dall' ottimismo su un raggiungimento di una interruzione temporanea delle ostilità sul fronte mediorientale tra Israele e Iran, come comunicato dal presidente americano Donald Trump. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,15% a quota 38.794,73, con un guadagno di 440 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene debole: ai minimi in un anno sul dollaro, a un livello di 146, e a 169,20 sull'euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%)

In questa notizia si parla di: borsa - tokyo - apertura - rialzo

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%) - La Borsa di Tokyo apre in rialzo, con il Nikkei che guadagna lo 0,55% a 38.298,52 punti, sostenuto dall’attesa di segnali positivi dalle trattative tra Cina e Stati Uniti a Londra.

Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+1,26%). Cambi, yen debole traina settore export #ANSA Vai su X

Wall Street in rialzo, dati macro Usa in chiaroscuro. La Casa Bianca attacca ancora Powell sui tassi, «ha fatto un pessimo lavoro». Vira al ribasso il petrolio dopo la fiammata degli ultimi giorni. #Finanza #Borse #mercati Vai su Facebook

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%); Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,73%).

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,47%) - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, malgrado la chiusura ... Scrive msn.com