Borsa | Milano si conferma in rialzo +1,4% sprint di Buzzi

La Borsa di Milano si conferma protagonista con 14 sprint di buzzi, rafforzando la sua solidità dopo un avvio brillante alimentato dalla tregua tra Israele e Iran. L'indice Ftse Mib cresce dell’1,4%, spinto da titoli come Buzzi (+5,56%) e Prysmian (+5,04%), simboli di un settore infrastrutturale in fermento. La ripresa di Piazza Affari suggerisce ottimismo e fiducia, evidenziando come il mercato sia pronto a cogliere le opportunità in un panorama internazionale ancora incerto.

Si conferma in rialzo Piazza Affari dopo un avvio brillante a seguito della tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,4% a 39.382 punti con gran parte del paniere in territorio positivo. Spiccano Buzzi (+5,56%) e Prysmian (+5,04%), legate al settore delle infrastrutture rispettivamente con il cemento e i cavi elettrici. Seguono Stellantis (+4,11%) ed Mps (+3,7%) che secondo indiscrezioni avrebbe ricevuto un primo via libera all'Ops su Mediobanca (+2,85%) da parte del consiglio di vigilanza della Bce, cui deve seguire quello del direttivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano si conferma in rialzo (+1,4%), sprint di Buzzi

In questa notizia si parla di: conferma - rialzo - buzzi - borsa

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano si conferma in rialzo (+1,4%), sprint di Buzzi; Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, Buzzi e Leonardo; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%) oltre 36.200, sui massimi dal 2008. Sul podio Iveco, Buzzi e Azimut.

Borsa: Milano si conferma in rialzo (+1,4%), sprint di Buzzi - Si conferma in rialzo Piazza Affari dopo un avvio brillante a seguito della tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump. Riporta ansa.it

Borsa di Milano in rialzo: Fineco e Buzzi brillano, crolla Amplifon - ancora rally per il gruppo del cemento Buzzi (+8,06%) sulla scia del maxi- Lo riporta msn.com