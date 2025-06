Borsa | Milano migliore con Francoforte corrono Mps e le banche

Le Borse di Milano e Francoforte si sono distinte come le protagoniste del giorno, grazie alla tregua tra Iran e Israele che ha ridefinito lo scenario globale. Con un aumento dell’1,6%, queste piazze europee si confermano tra le più solide, trainando anche Madrid e Parigi. Ma quali settori sono stati i principali protagonisti di questa nuova vivacità ? Scopriamolo insieme, analizzando i trend e le opportunità di questo momento di mercato.

La tregua tra Iran e Israele ha dato fiato ai mercati azionari: nel Vecchio continente le Borse migliori sono state quelle di Francoforte e Milano, che hanno chiuso con un aumento dell'1,6%, seguite da Madrid (+1,3%) e Parigi, in crescita finale di un punto percentuale. Più cauto il listino azionario di Amsterdam (+0,8%) e soprattutto di Londra, che ha concluso comunque in rialzo dello 0,1%. Al contrario fortissime vendite nel settore dell'energia, con il prezzo del gas in violentissimo ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a luglio, in crollo dall'avvio della seduta, ha chiuso in calo del 12% a 35,6 euro al Megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net