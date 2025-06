Borsa | Milano chiude in forte rialzo Ftse Mib +1,63%

Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,63% a 39.474 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,63%

Da inizio anno il Ftse Mib guadagna il 14%, sostenuto da utili e risiko bancario, dietro solamente al Dax tedesco dei record (+16%). Il listino tedesco incorpora anche l'impatto dei dividendi: con lo stesso parametro Milano svetta (+17,72%) ed è maglia rosa in

