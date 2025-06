Borsa | Milano accelera +1,6% corrono Buzzi Mps e Mediobanca

La Borsa di Milano accelera, con l’indice Ftse Mib che si stabilizza a +1,64%, spinta dalle performance di Buzzi (+6,29%), Mps (+6,03%) e Mediobanca. Dopo ore di scambi, Piazza Affari beneficia della tregua tra Israele e Iran annunciata da Trump, mentre i titoli bancari e industriali si distinguono nel panorama finanziario odierno. Ma cosa riserva il proseguimento della seduta?

Accelera Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,64% a 3.976 punti per effetto della tregua di 12 ore tra Israele e l' Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump. In calo a 92,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,7 punti sopra al 3,48% e quello tedesco di 5 punti al 2,55%. La migliore è sempre Buzzi (+6,29%), seguita da Mps (+6,03%), che secondo le indiscrezioni raccolte Reuters avrebbe ricevuto un primo via libera all'Ops su Mediobanca (+4,34%) da parte del consiglio di vigilanza della Bce, a cui deve seguire quello del direttivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net