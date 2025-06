Borsa | l' Europa conclude in ampia crescita Francoforte +1,6%

I mercati azionari europei si sono mossi in netto rialzo, alimentati dalla tregua tra Israele e Iran. Francoforte si distingue con un guadagno dell’1,6%, seguita da Madrid e Parigi, mentre Amsterdam e Londra mostrano segnali di ottimismo più contenuti. È un momento di fiducia che rafforza la ripresa del Vecchio Continente, aprendo nuove prospettive per gli investitori. La strada verso una stabilità duratura sembra più vicina che mai.

Mercati azionari del Vecchio continente in generale rialzo dopo la tregua tra Israele e Iran: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento dell'1,6%, seguita da Madrid (+1,3%) e Parigi, in crescita finale di un punto percentuale. Più cauto il listino azionario di Amsterdam (+0,8%) e soprattutto di Londra, che ha concluso in rialzo dello 0,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude in ampia crescita, Francoforte +1,6%

