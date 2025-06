Borsa | l' Europa conclude in ampia crescita Francoforte +1,6%

I mercati azionari europei registrano una solida ripresa, spinte dalla tregua tra Israele e Iran. Francoforte si distingue con un sorprendente +1,6%, seguita da Madrid e Parigi, mentre Londra si mantiene cauta con un modesto aumento dello 0,1%. Questa crescita riflette la fiducia degli investitori in un clima di maggiore stabilità e prospettive positive per l’economia europea, aprendo nuove opportunità di investimento e consolidando la ripresa dei mercati.

Mercati azionari del Vecchio continente in generale rialzo dopo la tregua tra Israele e Iran: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte, che ha chiuso con un aumento dell'1,6%, seguita da Madrid (+1,3%) e Parigi, in crescita finale di un punto percentuale. PiĂą cauto il listino azionario di Amsterdam (+0,8%) e soprattutto di Londra, che ha concluso in rialzo dello 0,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude in ampia crescita, Francoforte +1,6%

