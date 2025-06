Borsa Hong Kong apre a +1,32% con tregua Israele-Iran

La Borsa di Hong Kong apre con slancio, spinta dalla prospettiva di una possibile tregua tra Israele e Iran annunciata dal presidente Trump. Con l’indice Hang Seng in salita dell’1,32%, i mercati asiatici mostrano segni di ottimismo e attenzione verso le evoluzioni geopolitiche che potrebbero influenzare gli investimenti. In questo contesto, gli operatori monitorano con cautela le reazioni dei mercati, pronti a cogliere ogni nuova opportunità o rischio emergente.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo e accelera nelle prime battute sulla scia dello scenario di tregua Israele-Iran annunciato dal presidente americano Donald Trump: l'indice Hang Seng sale dell'1,32%, attestandosi a 24.001,62 punti. L'indice Composite di Shanghai perde invece lo 0,04% a 3.380,08 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,16% a quota 1.990,85.

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,46%, - La Borsa di Hong Kong inizia la giornata in ribasso, con l'indice Hang Seng che registra un calo dello 0,46%, scendendo a 23.

