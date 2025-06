Borsa | fiducia in Europa dopo tregua Israele-Iran Milano +1,45%

Le Borse europee brillano di ottimismo grazie alla recente tregua di 12 ore tra Israele e Iran, annunciata dal presidente USA Donald Trump. Francoforte e Milano guidano la classifica con guadagni superiori all'1,4%, mentre Parigi e Madrid conquistano posizioni positive. I future americani si mostrano incoraggianti in attesa di dati chiave come gli indici Ifo e i prezzi delle case. Questa svolta geopolitica potrebbe rafforzare l’andamento dei mercati nelle prossime sedute, offrendo nuove opportunità agli investitori.

Prevale la fiducia tra le principali Borse europee per effetto della tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump. Francoforte (+1,47%) e Milano (+1,45%) sono le migliori, seguite da Parigi (+1,24%), Madrid (+1,15%) e Londra (+0,44%), che rimane un po' in disparte. Positivi i future Usa in attesa degli indici Ifo dalla Germania, i prezzi delle abitazioni Usa, gli indici della Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell. In calo il greggio (Wti -3,08% a 66,41 dollari al barile), il gas (-10,78% a 36,,1 euro al MWh), l' oro (-1,3% a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: fiducia in Europa dopo tregua Israele-Iran, Milano +1,45%

