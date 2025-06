Borsa | fiducia in Europa dopo tregua Israele-Iran Milano +1,45%

Le principali Borse europee si risvegliano con ottimismo, dopo la tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente americano Donald Trump. Milano registra un'impressionante +1,45%, seguita da Francoforte e Parigi, mentre Londra mantiene un marginale progresso. La speranza di una riduzione delle tensioni geopolitiche alimenta il sentiment degli investitori, che ora attendono con interesse i prossimi dati macroeconomici statunitensi e le decisioni della Fed. La ripresa sembra essere solo all’inizio.

Prevale la fiducia tra le principali Borse europee per effetto della tregua di 12 ore tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump. Francoforte (+1,47%) e Milano (+1,45%) sono le migliori, seguite da Parigi (+1,24%), Madrid (+1,15%) e Londra (+0,44%), che rimane un po' in disparte. Positivi i future Usa in attesa degli indici Ifo dalla Germania, i prezzi delle abitazioni Usa, gli indici della Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell. In calo il greggio (Wti -3,08% a 66,41 dollari al barile), il gas (-10,78% a 36,,1 euro al MWh), l' oro (-1,3% a 3.

